Чим платний «супутник» відрізняється від інтернет-телебачення

Сучасне телебачення переживає справжній бум: мода на супутникове та інтернет-ТБ охопила весь світ. Сучасне ефірне мовлення вже не задовольняє потреби людей: комусь не вистачає телеканалів, хтось хоче першим побачити всі прем'єри або дивитися спортивні змагання у прямій трансляції.

З різних причин люди доходять висновку, що треба встановлювати супутникове телебачення або дивитися телевізор через Інтернет. У чому відмінності цих двох способів отримання сигналу, ми й розглянемо.

Особливості супутникового ТБ

Підключення платного «супутника» вимагає певної підготовки. Спочатку встановлюється «тарілка» та ресивери для супутникового телебачення. Потім відбувається підписання договору з офіційним провайдером та купівля абонементу на платний пакет передач.

Після цього глядач отримує доступ до сотень телеканалів. Вони мають всебічну спрямованість: спорт, мода, новини, кіно та багато іншого.

Багатьом українцям такий варіант здається найбільш вигідним та зручним. Але при цьому є й суттєві недоліки супутникового ТБ:

необхідність придбання супутникової тарілки та/або тюнера з обов’язковим маркуванням «УТБ»;

встановлення виконується виключно фахівцями, оскільки потрібна наявність спеціального обладнання для налаштування сигналу;

на передачу сигналу безпосередньо впливають багатоповерхові будинки поруч або промислові підприємства, які призводять до спотворення сигналу;

погодні умови також впливають на сигнал — перешкоди викликають не лише зливи, снігопади, сильний вітер, але навіть мороз і сніг.

Усе це робить підключення платного супутникового телебачення надто дорогим задоволенням. Як наслідок, українці змушені шукати інші способи прийому сигналу. На щастя, медіаринок пропонує цікаві рішення.

Особливості інтернет -ТБ

Інтернет-телебачення (його ще називають ОТТ) не вимагає громіздкого обладнання. Трансляція ведеться напряму через Інтернет. Це дозволяє отримати доступ до телеканалів без зайвих кабелів чи необхідності підписання договору з провайдером.

Переваги інтернет-ТБ перед традиційним мовленням очевидні:

можливість обирати що і коли дивитися;

програми доступні у будь-якій точці світу, де є доступ до Інтернету;

телеканали можна переглядати на різних типах пристроїв — Smart TV, мобільні пристрої, комп’ютери;

доступ до телебачення на декількох екранах одночасно;

використання технології адаптивного бітрейту. Вона автоматично підлаштовує відеосигнал до поточної швидкості Інтернету. Тому глядач отримує максимально якісну передачу зображення і звуку.

наявність додаткового контенту — абонент після підключення отримує доступ до бібліотеки фільмів та серіалів;

можливість адаптації телевізорів, які не мають Smart-функцій. У цьому випадку до звичайного телевізора підключається ТВ-приставка.

Також інтернет-телебачення пропонує так звані інтерактивні функції. Наприклад, трансляцію телеканалу можна поставити на паузу, якщо з’явилися термінові справи. Цікавий момент телешоу або ж несподіваний сюжетний поворот у фільмі можна переглянути ще раз, перемотавши ефір назад. Крім того, є можливість перегляду ефіру спочатку.

Крім того, всі ефіри записуються у спеціальний архів, в якому зберігаються протягом останніх 14 днів. Це дозволяє у будь-який час переглянути пропущену прем’єру.

Де можна переглядати інтернет-телебачення

Після того, як рейтингові українські мовники відключили сигнал на безкоштовному «супутнику», тисячі українців звернули увагу на інтернет-ТБ. На ринку працює велика кількість офіційних провайдерів, які пропонують підключити «нове телебачення». При цьому велике значення для глядача має ціна та якість сигналу.

Одним із найвідоміших операторів інтернет-телебачення є Divan.TV. Цей сервіс пропонує перегляд популярних українських та закордонних телеканалів у відмінній HD якості. Також глядач отримує доступ до бібліотеки фільмів і добірки нових американських та європейських серіалів. Усе це доступно без додаткових доплат за перегляд окремої серії чи кінокартини.

Також сервіс інтернет-ТБ дозволяє керувати ефіром телеканалів — зупиняти трансляцію, перемотувати назад чи вперед, або розпочинати перегляд спочатку. Всі телеканали, фільми, та серіали можна дивитися всюди, де є Інтернет.