Чому варто придбати фітнес-браслет у 2020 році

Девайс вміє вимірювати пульс і тиск, також його можна сміливо брати з собою в басейн. Які переваги є у пристрої та як вибрати фітнес-браслет з урахуванням його характеристик, читайте в нашому матеріалі.

Основні функції фітнес-браслетів

Спочатку фітнес-браслет було розроблено для відстежування ряду важливих показників під час занять спортом. Однак з часом виробники почали активно розвивати цей напрямок і вносити свої унікальні фішки в кожну модель. Розглянемо найпопулярніші функції розумних фітнес-трекерів:

Підрахунок кількості кроків і відстані. Крокомір допоможе правильно розподіляти навантаження на тренуваннях, а також стежити за своєю активністю протягом дня. Деякі моделі гаджетів можуть рахувати сходові прольоти, а також визначати пройдену відстань за день.

Підрахунок калорій. У бюджетних моделях розрахунок цього показника може бути неточним, тому що вираховується з кількості пройдених кроків. Дорожчі гаджети ведуть розрахунок, враховуючи цілий масив вихідних даних: тип тренування, біологічні показники, вік, вагу тощо.

Вимірювання пульсу. Для підрахунку числа серцевих скорочень використовується пульсометр. Він підсвічує капіляри на зап'ясті та за кількістю розсіяного світла визначає швидкість їхнього наповнення кров'ю, тобто пульсацію. Вимірювання пульсу в реальному часі необхідне як професійним спортсменам для досягнення запланованого результату, так і новачкам для правильного тренування серця і людям з ослабленим здоров'ям.

Розумне пробудження. Для повноцінного відпочинку людина повинна проспати цикли зі змінюваних фаз повільного і швидкого сну. Якщо сон буде порушено посеред циклу дзвінком будильника, це може негативно вплинути на самопочуття на весь день, а при регулярних порушеннях — на здоров'я в цілому. Розумний будильник фітнес-браслету протягом ночі вимірює пульс, рівень рухливості, кисню в крові, визначаючи фазу сну. Тому гаджет розбудить користувача в найкращий момент зміни фаз.

Вимірювання тиску. У фітнес-браслеті використовується сенсор тиску: датчики фіксують пульсову хвилю на зап'ясті, а потім визначають показники. Точність вимірювання залежить від моделі гаджета та стану власне його носія. Стежте, щоб при вимірюванні девайс перебував у спокої та правильному положенні. Зауважимо, фітнес-браслет не відноситься до медичного обладнання і тому може не надавати точні показники.

Мотивація. Виробники створюють спеціальні додатки, де можна отримувати нагороди і порівнювати свої результати з досягненнями інших людей.

У деяких моделях пристроїв встановлено ще такі додаткові функції: NFC, щоденник харчування, статистика споживання води, нагадування про необхідність рухатися.

Переваги фітнес-браслетів

Серед переваг фітнес-браслетів можна виділити такі:

Зручні та прості в експлуатації — відстеження показників не вимагає встановлення багатьох додатків, носіння з собою смартфона або додаткового устаткування.

Замінюють кілька різних приладів — пульсометр, крокомір, тонометр, будильник, таймер тощо.

Не вимагають спеціальних знань для вимірювання основних показників — розібратися можуть навіть діти або похилі люди.

Допомагають зібрати дані про стан здоров'я і правильно розподілити фізичне навантаження.

Посилюють мотивацію до регулярних тренувань та слідкування за своїм здоров'ям.

Підходять для постійного носіння — мають пило- та водозахисні властивості. Можуть збирати дані без підключення до інтернету.

У кілька разів довше працюють без підзарядки, ніж більшість смартфонів.

Фітнес-браслет може привчити до регулярності в тренуваннях, здорового сну і рухливого способу життя. Вдалої купівлі!