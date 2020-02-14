Чому варто придбати фітнес-браслет у 2020 році
Для тих, хто займається спортом і веде здоровий спосіб життя, фітнес-браслет стане незамінним помічником.
Девайс вміє вимірювати пульс і тиск, також його можна сміливо брати з собою в басейн. Які переваги є у пристрої та як вибрати фітнес-браслет з урахуванням його характеристик, читайте в нашому матеріалі.
Основні функції фітнес-браслетів
Спочатку фітнес-браслет було розроблено для відстежування ряду важливих показників під час занять спортом. Однак з часом виробники почали активно розвивати цей напрямок і вносити свої унікальні фішки в кожну модель. Розглянемо найпопулярніші функції розумних фітнес-трекерів:
- Підрахунок кількості кроків і відстані. Крокомір допоможе правильно розподіляти навантаження на тренуваннях, а також стежити за своєю активністю протягом дня. Деякі моделі гаджетів можуть рахувати сходові прольоти, а також визначати пройдену відстань за день.
- Підрахунок калорій. У бюджетних моделях розрахунок цього показника може бути неточним, тому що вираховується з кількості пройдених кроків. Дорожчі гаджети ведуть розрахунок, враховуючи цілий масив вихідних даних: тип тренування, біологічні показники, вік, вагу тощо.
- Вимірювання пульсу. Для підрахунку числа серцевих скорочень використовується пульсометр. Він підсвічує капіляри на зап'ясті та за кількістю розсіяного світла визначає швидкість їхнього наповнення кров'ю, тобто пульсацію. Вимірювання пульсу в реальному часі необхідне як професійним спортсменам для досягнення запланованого результату, так і новачкам для правильного тренування серця і людям з ослабленим здоров'ям.
- Розумне пробудження. Для повноцінного відпочинку людина повинна проспати цикли зі змінюваних фаз повільного і швидкого сну. Якщо сон буде порушено посеред циклу дзвінком будильника, це може негативно вплинути на самопочуття на весь день, а при регулярних порушеннях — на здоров'я в цілому. Розумний будильник фітнес-браслету протягом ночі вимірює пульс, рівень рухливості, кисню в крові, визначаючи фазу сну. Тому гаджет розбудить користувача в найкращий момент зміни фаз.
- Вимірювання тиску. У фітнес-браслеті використовується сенсор тиску: датчики фіксують пульсову хвилю на зап'ясті, а потім визначають показники. Точність вимірювання залежить від моделі гаджета та стану власне його носія. Стежте, щоб при вимірюванні девайс перебував у спокої та правильному положенні. Зауважимо, фітнес-браслет не відноситься до медичного обладнання і тому може не надавати точні показники.
- Мотивація. Виробники створюють спеціальні додатки, де можна отримувати нагороди і порівнювати свої результати з досягненнями інших людей.
- У деяких моделях пристроїв встановлено ще такі додаткові функції: NFC, щоденник харчування, статистика споживання води, нагадування про необхідність рухатися.
Переваги фітнес-браслетів
Серед переваг фітнес-браслетів можна виділити такі:
- Зручні та прості в експлуатації — відстеження показників не вимагає встановлення багатьох додатків, носіння з собою смартфона або додаткового устаткування.
- Замінюють кілька різних приладів — пульсометр, крокомір, тонометр, будильник, таймер тощо.
- Не вимагають спеціальних знань для вимірювання основних показників — розібратися можуть навіть діти або похилі люди.
- Допомагають зібрати дані про стан здоров'я і правильно розподілити фізичне навантаження.
- Посилюють мотивацію до регулярних тренувань та слідкування за своїм здоров'ям.
- Підходять для постійного носіння — мають пило- та водозахисні властивості. Можуть збирати дані без підключення до інтернету.
- У кілька разів довше працюють без підзарядки, ніж більшість смартфонів.
Фітнес-браслет може привчити до регулярності в тренуваннях, здорового сну і рухливого способу життя. Вдалої купівлі!