Чому смартфон треба заряджати вранці, а не ввечері

Залишати смартфон на зарядці на довгий час після набраних 100% зарядки батареї не рекомендується, так як тоді скорочується ресурс акумулятора. Про це повідомляє Business Insider з посиланням на директора німецької компанії BatterieIngenieure Домініка Шульте.

Як зазначається, ресурс батареї скорочує термін його служби повільніше при рівні заряду в 30-50%.

Експерт порадив заряджати смартфон вранці.

За даними видання, всі літій-іонні акумулятори в будь-якому випадку псуються, так як змінюється їх хімічний склад.

Дбайливе ставлення до акумулятора також може не мати якого-небудь помітного ефекту в разі зміни смартфона кожні два роки або частіше.