Тест-драйв модельного ряду Land Rover відбудеться у пяти містах України

З 4 по 17 грудня відбудеться всеукраїнський тест-драйв модельного ряду Land Rover під назвою Above and Beyond Tour, в рамках якого відбудеться допрем’єрний показ абсолютно нового Defender!

Land Rover Above and Beyond Tour охопить 5 міст України: Львів, Київ, Одеса, Дніпро та Харків.

Окрім тест-драйву найпопулярніших моделей гості туру отримають унікальну нагоду першими познайомитися з новим Land Rover Defender.

Для участі у заході необхідна обов’язкова попередня реєстрація в офіційного дилера Land Rover.

4 грудня розпочнеться Land Rover Above and Beyond Tour – тест-драйв модельного ряду Land Rover, який продемонструє можливості потужних автомобілів Land Rover на дорогах та в умовах бездоріжжя. Подія об’єднає існуючих та потенційних клієнтів, які планують оновити або придбати автомобіль найближчим часом. Гості туру зможуть випробувати декілька автомобілів, порівняти їх та визначитися, яка саме модель Land Rover найбільше відповідає вимогам майбутнього власника. Для тест-драйву будуть доступні моделі: Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Velar, Range Rover Sport SVR, Range Rover Sport Hybrid, Range Rover та Discovery.

Land Rover Above and Beyond Tour пройде у п’яти містах України: Київ (дилерські центри Jaguar Land Rover Київ Аеропорт та Jaguar Land Rover Київ Захід), Харків, Львів, Одеса, Дніпро.

Для участі в заході та тест-драйві необхідно пройти реєстрацію в дилера та отримати підтвердження участі, а також володіти діючим посвідченням водія та мати досвід керування авто подібного класу не менше 3 років.

В рамках Land Rover Above and Beyond Tour також відбудеться допрем’єрний показ нового Land Rover Defender. Вперше Land Rover Defender було представлено 10 вересня на міжнародному автосалоні у Франкфурті (Німеччина), а вже у грудні українські прихильники бренду можуть познайомитися з новинкою. Для українського ринку Land Rover Defender буде доступний у комплектаціях Pure, S, SE, HSE, Auto First Edition та Auto Х. Офіційні дилери вже приймають замовлення на виробництво моделей, а також можна створити свій особливий автомобіль та замовити його для виробництва.

Перш ніж постати перед майбутніми власниками, новий Defender пройшов більше ніж 62 000 інженерних випробувань. Прототипи моделей було перевірено на витривалість протягом більше ніж 1,2 мільйони км за найсуворіших умов нашої планети – від 50°С пустельної спеки до -40°С арктичного морозу.

Бренд директор Jaguar Land Rover в Україні Андрій Ханін говорить: «Всеукраїнський тест-драйв Land Rover Above and Beyond Tour дозволить на власному досвіді переконатися у потужних можливостях модельного ряду Land Rover та обрати саме ту модель, яка підходить під стиль життя власника та його особисті потреби. Також це унікальна можливість продемонструвати останню новинку Defender».

Про компанію:

«Віннер Імпортс Україна Лтд» є одним із лідерів вітчизняного автомобільного бізнесу, що понад 26 років веде успішну діяльність в Україні. Наша дилерська мережа, яка офіційно представляє Ford, Volvo, Jaguar, Land Rover, Porsche та Bentley, пропонує автомобілі, запчастини, сервісне обслуговування та клієнтський досвід світового рівня у більше ніж 45 дилерських центрах. «Віннер Коледж» навчає та розвиває всіх членів команди «Віннер» задля забезпечення сервісу найвищого рівня. Також «Віннер» будує та обслуговує житлову та комерційну нерухомість. «Віннер» націлений бути прикладом чесного, прозорого і соціально відповідального бізнесу, підвищувати якість життя клієнтів і співробітників, надаючи першокласні товари, послуги та кар'єрні можливості. З детальною інформацією ви можете ознайомитися на сайті www.winner.ua