Науковці: повільна ходьба призводить до старіння мозку

Фахівці з університету Дьюка в Новій Зеландії з'ясували, що мозок людини, що віддає перевагу повільній ході, вмирає раніше. Про це повідомляє науковий журнал JAMA Network Open .

У дослідженні використовувалися дані 900 осіб.

«Лікарі знають, що люди, які повільно ходять в свої 70 чи 80, помирають частіше, ніж більш швидкі ходаки тих же років», - розповів Террі Моффітт, один з авторів роботи.

Вчений також зазначив, що повільна ходьба починає впливати на організм людини ще задовго до старості.

До таких припущень вони прийшли під час спостереження за жителями країни від шкільного періоду до зрілого віку. Враховувалися дані людей 1972 або 1973 років народження.

При фінальному дослідженні завдяки МРТ мозку вдалося дізнатися, що у людей, які повільно ходять, обсяг мозку і щільність кори менші. А також присутні ознаки, пов'язані з хворобою малих судин.

В цілому дослідження показало, що мозок таких людей постарів швидше.