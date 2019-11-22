Учені назвали причини передчасного старіння мозку

Дослідники з Гарвардської медичної школи в Бостоні виявили, що метаболічний синдром у людей середнього віку може стати причиною передчасного старіння мозку. Результати дослідження опублікував портал MedicalXpress .

Метаболічний синдром пов'язаний з ожирінням, гіпертонією, підвищеним рівнем цукру і холестерину в крові.

Вчені провели МРТ-сканування більше 2100 чоловіків і жінок у віці від 37 до 55 років, також випробовувані пройшли тести на логічне мислення.

В результаті вдалося з'ясувати, що у людей з метаболічним синдромом розмір мозку менший, ніж в абсолютно здорових.

За словами медиків, такі люди більше за інших схильні до ризику розвитку раку, деменції або хвороби Альцгеймера.

Для уникнення метаболічного синдрому дослідники порекомендували спеціальну дієту зі споживанням риби, фруктів, овочів і цільнозернових продуктів. Також ефективні фізичні навантаження.