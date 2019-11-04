Анод для бойлера от производителя

Анод для бойлера представляет собой металлический стержень покрытый слоем сплава магния. Его основным назначением является защита бака и нагревательных элементов от коррозии. Анод для водонагревателя очищает нагреваемую воду от содержащихся в ней солей, которые пагубно действуют на металлические поверхности.

Данный элемент входит в комплектацию тэна и является расходным материалом, со временем теряющим свои свойства. Благодаря малому электрохимическому потенциалу, он берет на себя все окислительные реакции, защищая прочие элементы водонагревателя. Мощные модели бойлеров могут иметь несколько анодов.

Для того, что контролировать состояние такого расходника рекомендуется ежегодно разбирать нагреватель, осуществлять чистку и проверку всех узлов. При этом чтобы увеличить срок службы котла, недопустимо использовать анод до полной выработки и своевременно выполнять замену. Сроки износа данного элемента зависят от качества подаваемой воды и частоты использования нагревателя. Анод для водонагревателя купить вы можете в нашей компании, имеет долгий срок службы и надежно защищает все компоненты конструкции.

Также рекомендуется придерживаться следующих правил:

если при нагреве устройство издает шипение, то нагревателю не хватает контакта из-за загрязнения. В этом случае необходимо выполнить чистку системы и проверку анода.

При разрушении анода более чем на половину, рекомендуется его заменить, чтобы избежать своевременного износа бачка.

Не допускается эксплуатировать бойлер без установленного анода.

Купить качественные аноды для водонагревателей

Каждый производитель оснащает свое оборудование анодом собственной разработки, имеющим различный диаметр и резьбу крепления. Это усложняет процесс подбора и требует тщательного подбора компонента во время покупки.

На нашем сайте представлен широкий выбор анодов для водонагревателей, что позволит вам подобрать расходный материал для различных моделей. Мы предлагаем только качественное оборудование от производителя. Мы гарантируем высокое качество каждого товара и низкие цены на весь представленный товар.