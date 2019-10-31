Деталі і аспекти вибору бойлера для будинку

На даний час на сучасному ринку представлена величезна кількість різних видів водонагрівачів — починаючи з компактних проточників невеликої потужності, встановлюваних під раковинами і таких, що служать для миття рук і посуду, і закінчуючи великогабаритними накопичувальними водонагрівачами на 200+ літрів, які використовуються для забезпечення гарячою водою багатоповерхових приватних будинків.

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Вибираючи водонагрівач, найважливішим аспектом є його потужність. При цьому дуже важливо звернути увагу на мету використання. Якщо у вас в будинку просто перебої з гарячою водою і вам незручно приймати душ, тоді відмінним вибором стане невеликий проточний бойлер потужність в декілька кіловат. Якщо ж ви хочете повної незалежності від центральної системи водопостачання і опалювання, тоді слід вибрати накопичувальний бойлер з об'ємом бака до 200 літрів і потужністю до 3,5-5 кВт.

При виборі бойлера важливо звертати увагу на форму і вигляд установки:

Вертикальні і горизонтальні моделі. В цьому випадку настійно рекомендується віддавати перевагу саме горизонтальним моделям, але якщо місця під установку такого водонагрівача немає, тоді підійдуть моделі з вертикальною моделлю установки

Настінні або підлогові моделі. Підлогові моделі водонагрівачів відрізняються великою потужністю і простішим способом монтажу, який не важко буде здійснити навіть людині без спеціальних навиків ремонту і монтажу побутового устаткування;

Циліндрові, квадратні і плоскі моделі. Виходячи з міркувань легкості процесу монтажу, оптимальним вибором буде саме плоский або квадратний бойлер — у такому разі ви зможете спокійно змонтувати його в кутку ванної кімнати, де він не займатиме зайвого місця. Плоскі бойлери, найчастіше проточні, малопотужні моделі і взагалі не займають більше місця, чим коробка для взуття, тому можуть спокійно вмонтовуватися під раковиною у ванні або на кухні.

Обов'язковим атрибутом є термін гарантійного обслуговування бойлера. Для більшості моделей - це кілька років, однак деякі виробники дають гарантію на 5-10 і навіть більше років. У такому разі, найкращим варіантом буде вибір тієї моделі водонагрівача, яка буде забезпечена тривалішою гарантією.

У будь-якому випадку, у більшості бойлерів з мокрими ТЕНами регулярно трапляються поломки через накип, а за наявності сертифікату гарантійного обслуговування, ви завжди зможете віддати бойлер у ремонт.