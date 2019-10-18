Бізнес план автомийки самообслуговування: пасивний заробіток з мінімальними клопотами!

Як отримувати стабільний пасивний дохід? Почати власний бізнес! Для тих, хто хоче розумно інвестувати кошти з мінімальними клопотами і водночас отримувати гарний заробіток, є чудова бізнес-ідея — мийка самообслуговування під ключ. Ціна такого задоволення достатньо висока, проте повністю виправдовує себе, якщо знати, до кого саме звертатися за допомогою.

МСО дійсно має чималий попит сьогодні, адже майже кожний п’ятий українець володіє хоча б однією автівкою, яку мінімум раз на місяць відправляє на мийку для заощадження власного часу і грошей. Мийний комплекс самостійного обслуговування потребує незначної кількості персоналу, деякі об’єкти взагалі цілком обходяться без нього. Це саме той вид бізнесу, що приносить стабільний пасивний дохід без активної участі власника. Рекомендуємо зазирнути на https://green-wave.ua/. Це сайт відомої української компанії, що допомагає бізнесменам та інвесторам створювати прибутковий мийний бізнес “з нуля”.

Бізнес план автомийки Green Wave: у чому вигода?

Ця компанія є лідером на сучасному вітчизняному ринку, відома не лише в Україні, але навіть за її межами. Вона будує мийки “під ключ”, поставляє оригінальне обладнання від популярних виробників світового рівня, а ще якісну органічну хімію власного виробництва. Їх бізнес план автомийки охоплює різні аспекти, на які також варто звернути увагу.

“Грін-Вейв” є своєрідним брендом, упізнаваним та відповідальним, тому йому довіряють побудову власного бізнесу від А до Я. Окупність їх об’єктів просто вражаюча: лише за 27-50 місяців можна повернути всі вкладені інвестиції та вийти на чистий дохід. Ціна мийки самообслуговування залежить від обраного пакета послуг та комплектації. До прикладу, базова пропозиція SMART (2 пости, 7 програм) від 77,857 євро, PREMIUM (5 постів, 7 програм) від 153.557,5 євро. До вартості входять будівельні та монтажні роботи, обладнання, облицювання, проведення водопостачання тощо. Найголовніше, Вам не доведеться звертатися до сторонніх підрядників, позаяк “Гріни” все роблять самостійно і завжди на високому рівні.

Як відкрити мийку самообслуговування? Знайти землю, замовити комплектуючі, отримати всі дозволи на будівництво, оформити нескінченну купу документації та зробити ще безліч справ. Але варто довіритися професіоналу, тоді відкриття бізнесу викликатиме не головний біль та заклопотаність, а задоволення і гарний стабільний дохід!

Автомийка самообслуговування під ключ від GreenWave: що пропонують?

Що включає у себе автомийка самообслуговування під ключ:

Пошук та підготовку земельної ділянки.

Будівельні, монтажні та облицювальні роботи.

Проведення всіх необхідних комунікацій.

Оформлення документації та дозволів, чим займається команда “Грін Вейв”.

Розрахунок прибутку, ризиків та перспектив.

Інформаційну підтримку тощо.

Київ та інші мегаполіси мають чудовий термін окупності, що значно менший за той, що ми зазначали вище. За перший рік середньо обслуговується близько 40.000 машин, після від 70.000 мінімально. Якщо взяти середній чек 50-55 грн., тоді отримуєте дохід понад 3.5 млн грн. на рік! Погодьтеся, рентабельність мийки самообслуговування виправдана на всі 100%! Отримайте більше інформації за телефоном 096-77-29-137 та на сайті!