Стартували продажі електричного спорткару Porsche Taycan в Україні

«Віннер Імпортс Україна, Лтд.», офіційний імпортер автомобілів Porsche, розпочинає продаж першого електричного спорткару Porsche Taycan. Після успішної світової прем’єри 4 вересня 2019 року Porsche Taycan вже завоював прихильність у багатьох країнах: попередні замовлення на модель перевищили кількість у 20 000. Новий Taycan втілює в собі електричну стихію та характер істинного Porsche.

Першими моделями нової серії стали Taycan Turbo S і Taycan Turbo, які знаходяться на передовому рубежі електромобільності Porsche. Це найпотужніші серійні моделі серед усіх автомобілів виробника спорткарів.