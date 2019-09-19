Найсильніша магнітна буря обрушиться на Землю на початку наступного тижня

За даними синоптиків, свого піку геомагнітна інтенсивність досягне 27, 28, 30 вересня і 2 жовтня. В особливу групу ризику потрапляють люди, які страждають серцево-судинними порушеннями, хронічними захворюваннями легенів, нестачею вітамінів В і С, порушеннями імунної системи. Крім того, підвищеною метеочутливістю відрізняються люди, які пережили травми голови, переломи, а також люди з надмірною вагою. У період магнітної бурі слід відмовитися від чаю і кави та не перестаратися з фізичним навантаженням. Проте повністю нехтувати активністю не можна. Важливо не обмежувати себе у відпочинку, висипатися. «Гіпертонікам треба частіше стежити за тиском і приймати прописані ліки. Якісь більш серйозні заходи не потрібні.