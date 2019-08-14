Розвитку життя на землі сприяли метеорити

Вчені Тюбінгенського університету в Німеччині і Нантського університету у Франції з'ясували, що важливу роль в появі життя на Землі зіграли метеорити, які прилетіли з віддалених місць Сонячної системи. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org .

Дослідники виміряли вміст ізотопів селену в породах, які утворилися при злитті магми на поверхні Землі. Подібність ізотопного складу у земних порід і метеоритів вказує на космічне походження самого селену, води та інших необхідних для підтримки життя речовин. За словами вчених, виявлені ізотопи могли потрапити до складу мантії лише після формування ядра і Місяця (3,9-4,5 мільярда років тому).

Раніше вважалося, що метеорити, які зробили внесок у формування сучасного складу мантії Землі, походили з внутрішньої області Сонячної системи. Однак склад ізотопів відповідав вуглистим хондритам, які зустрічаються за орбітою Юпітера. За розрахунками, ці небесні тіла стали джерелом 60 відсотків всієї води на Землі, тобто, падіння метеоритів на планету стало єдиною причиною утворення океанів і умов для розвитку життя.