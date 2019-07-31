Є можливість придбати автомобілі Volvo з пробігом

Із програмою Volvo Selekt в українських поціновувачів шведської якості з’явилась можливість придбати преміальний автомобіль Volvo із пробігом. Спеціальні пропозиції від офіційних дилерів, відповідність стандартам та розширена сервісна підтримка забезпечують унікальний досвід керування.

Всі автомобілі програми Volvo Selekt проходять ретельний відбір. До участі у програмі допускаються лише автомобілі з офіційною сервісною історією, яким не більше 5 років та які мають до 150 тисяч км пробігу. Сертифіковані фахівці перевіряють фактичний стан автомобіля та фіксують знос і основні робочі характеристики. Відібрані автомобілі проходять до наступного етапу підготовки – діагностика.

Діагностика проводиться по 100 обов’язковим пунктам – це дозволяє переконатись, що автомобіль відповідає вимогам Volvo щодо безпеки, ефективності та зовнішнього вигляду. Під час підготовки використовуються оригінальні запчастини Volvo та встановлюються найновіші версії програмного забезпечення. Кожен клієнт, який придбає автомобіль за програмою Volvo Selekt, отримує гарантовану якість та безпеку.

Додаткова перевага – 12 місяців технічної допомоги за програмою Volvo Assistance. У випадку аварії будь-де на території України чи якщо несправність не дозволяє продовжити подорож, автовласники цілодобово можуть звернутися по допомогу до фахівців Volvo. Програма передбачає можливість ремонту на дорозі або, якщо негайний ремонт зробити неможливо, зберігання автомобіля у дилерському центрі на час очікування. За необхідності, клієнти отримують квитки на літак чи потяг або розміщення в готелі. Крім тoго, автомобілям, придбаним за програмою Volvo Selekt, надається сервісна підтримка протягом 1 року.

«Умови програми Volvo Selekt дозволяють бути впевненим, що автомобіль із пробігом відповідає усім стандартам бренду. Діагностика автомобілів для програми настільки детальна та прозора, що покупці знають все про свій майбутній автомобіль. А додатковий рік сервісного обслуговування та доступ до послуги Volvo Assistance гарантують комфортний та безпечний досвід керування. Відтепер ще більше українців відчують якість, безпеку та комфорт Volvo», – прокоментував Артем Ткаченко, комерційний директор Volvo, ТОВ «Віннер Імпортс Україна, Лтд».