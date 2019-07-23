Офіційне повідомлення «Віннер Імпортс Україна, Лтд» щодо відкличної кампанії Volvo
Компанія нещодавно провела дослідження Volvo Cars, під час якого виявлено несправності авто.
Компанія «Віннер Імпортс Україна, Лтд», офіційний імпортер автомобілів Volvo в Україні, інформує про сервісну кампанію на моделі Volvo S80, S60, V70, XC70, S60CC, V60, XC60, V60CC, S90, V90, V90CC, XC90, V40, V40CC із дизельними чотирициліндровими двигунами 2014-2019 модельних років.
Кампанія пов’язана із нещодавніми результатами досліджень Volvo Cars, які виявили, що у дуже рідких випадках пластиковий впускний колектор двигуна може плавитися та деформуватися. У найгіршому випадку є вірогідність виникнення загоряння з локалізацією у відсіку двигуна.
Volvo Cars підходить до даної ситуації дуже ретельно й уважно та вживає усі можливі заходи для її вирішення. Так, якщо власники вищезазначених моделей Volvo помітять що-небудь незвичне у роботі двигуна, наприклад, загоряння лампочки несправності двигуна, перебої в роботі двигуна або втрату потужності двигуна, необхідно негайно звернутися до місцевого дилера (дивіться таблицю нижче). У випадку, якщо під час поїздки водій відчує незвичний запах, необхідно одразу ж зупинитися та зателефонувати до Volvo Assistance за номером 0-800-303-555, якщо автомобіль на гарантії або до місцевих дилерів.
Всі власники автомобілів Volvo в Україні, що підпадають під дію сервісної кампанії, будуть запрошені до офіційних дилерів для проведення коригувальних дій на безоплатній основі. Перевірити, чи розповсюджується сервісна кампанія на автомобіль, можна також в офіційного дилера.
Якщо ж протягом останніх двох років власники автомобілів Volvo жодного разу не відвідували офіційні сервісні центри, необхідно звернутися до найближчого з метою перевірки автомобіля на наявність відкритих сервісних кампаній. Для цього потрібно повідомити VIN номер автомобіля представнику сервісного центру.
Перелік офіційних дилерських центрів Volvo в Україні дивіться у таблиці нижче або на сайті https://www.volvocars.com/uk-ua/find-a-dealer.