Тест з трьох питань визначить ваш інтелект

Американський професор з Массачусетського технологічного інституту (MIT) Шейн Фредерік розробив короткий IQ тест, який визначить рівень інтелекту людини, виходячи з трьох питань. Про це пише The Mirror .

Цей тест прозвали «Тест на когнітивне відображення». Він був вперше показаний в 2005 році, але лише недавно його злили в Мережу.

Як зазначається, для дослідження Фредерік зібрав 3 тис. осіб з різних областей освіти і змусив їх пройти його тест. Результати його сильно здивували. Виявилося, що 83% опитаних зазнали невдачі.

Тільки 13% учасників змогли правильно відповісти на наступні три питання:

1. Тенісна ракетка і тенісний м'ячик разом коштують $ 1,10. Ракетка дорожче м'яча на один долар. Скільки коштує м'яч?

2. П'ять машин текстильної фабрики виробляють п'ять речей за п'ять хвилин. За скільки хвилин 100 машин виготовлять 100 речей?

3. На озері росте латаття. Кожен день його кількість збільшується в два рази. Відомо, що латаття повністю покриє всю поверхню озера за 48 днів. Скільки днів потрібно лататтю, щоб покрити половину озера?