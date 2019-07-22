Ваше "яблучко" може не боятися пошкоджень!

Складно знайти людину, яка б не знала про продукцію Apple. Це бренд, який зарекомендував себе вже давно та користується великою популярністю серед поціновувачів якісної техніки. І це зрозуміло, адже компанія постійно вдосконалює свої гаджети, використовуючи тільки якісні матеріали. Однак, власники «яблук» теж стикаються з ламаннями, як й інші користувачі.

Що ж робити, якщо ваш iPad або iPhone потребують допомоги фахівця?

Швидка професійна допомога! Перше правило, яке повинні засвоїти власники техніки Apple - це не намагатися впоратися з несправністю самостійно та не просити «генія» сусіда. Варто пам'ятати про унікальність «начинки» та специфічному IOS. Для того, щоб виявити ламання та усунути її, необхідно мати не тільки «золоті руки», але й добре розбиратися в техніці. В іншому випадку, ви можете просто більше ніколи не побачити свій улюблений гаджет.

Вам необхідно звернутися до фахівця, якщо у вас: розбився екран; вода потрапила в телефон або планшет; глухне динамік; телефон «відмовляється» отримувати заряд; пристрій висне та просто відмовляється вмикатися.

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Ви є щасливим володарем iPhone 6? Це просто чудово. І ось, в один прекрасний момент ваш улюблений телефон вирішив здійснити політ? Ну що ж, від падінь, на жаль не застрахований ніхто. Розбився екран або телефон став вести себе «дивно»? Тоді вам потрібен ремонт iPhone 6 в Києві ось тут https://appservice.net.ua/ua/remont-iphone-6-kiev/. Якщо несправність вашого улюбленого гаджета реально усунути, то це зроблять саме тут! Вам потрібно замінити вібро? Або шлейф? А може динамік «наказав довго жити»? Буває всяке, але «яблучні» фахівці обов'язково допоможуть вам у розв'язанні проблеми.

Продовжить життя вашому гаджету зможуть в AppService! Наша компанія спеціалізується на ремонті техніки компанії Apple. Адже навіть найякісніші та сучасні пристрої мають властивості ламатися. Випадково пролита склянка води, невелике падіння, або просто «втома» від терміну служби - все це має місце бути. Але це не привід прощатися зі своїм вірним другом та купувати дешеві аналоги. Якщо ще не все втрачено, і ваш iPad або iPhone можна врятувати, то принесіть його нам. Ми зробимо все можливе, щоб ви могли ще довго користуватися ним.

Перш ніж приступити до ремонту, буде проведена ретельна діагностика, яка допоможе виявити несправність. І не думайте, що вам доведеться довго чекати. Ми намагаємося усунути пошкодження в мінімальні терміни. У сервісному центрі AppService зможуть грамотно перевстановити операційну систему і навіть перепрошити ваш девайс. Не поспішайте збирати на новий телефон, можливо ваш ще повен життєвих сил та енергії!