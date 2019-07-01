Стало відомо, які астероїди у даний момент летять на Землю

Астероїд 1979 XB діаметром 900 метрів у даний час проходить через Сонячну систему зі швидкістю близько 70 000 км / год і кожну секунду наближається до Землі майже на 30 км. Європейське космічне агентство поставило його на друге місце в «Списку ризиків» серед навколоземних астероїдів, повідомляє RT.

Астероїд Апофіс розміром з чотири футбольні поля, знаходиться на відстані більше 200 мільйонів км, але в 2029 році наблизиться до Землі на 30 000 км.

Астероїд 2010 RF12, за прогнозами, в разі зіткнення із Землею завдасть дещо менших збитків, ніж метеорит, що впав в Челябінську в 2013 році.

Останній з них - 2000 SG344 - в даний час знаходиться досить далеко, але кожну секунду наближається до Землі на 1,3 км. Він рухається навколо Сонця майже як і Земля, що дозволяє регулярно спостерігати астероїд і оцінювати ризик, який він представляє.