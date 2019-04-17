Наукові дослідження: Найбільше масове вимирання в історії Землі було викликане виверженнями вулканів

Учені Університету Цинциннаті і Китайського університету геонаук з'ясували, що найбільше масове вимирання в історії Землі було викликане виверженнями вулканів. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org .

Дослідники виявили у відкладеннях віком 252 млн років тому по всьому світу сліди ртуті, випущеної в атмосферу при згорянні запасів вугілля, в яких відбувається накопичення металу. Разом з дощем вона потрапила в моря і океани, а потім і в морські відкладення. В цей же час відбувається масове пермське вимирання, яке також називається великим вимиранням.

Виверження відбувалися на території Сибірських Трапп - вулканічної системи, для якої характерно вилив великої кількості розплавлених порід за короткий час. Магма виходила на поверхню через тріщини в землі протягом тисяч років. У повітря було викинуто три мільйони кубічних кілометра попелу, а середня температура на Землі піднялася на 10 градусів Цельсія.

В результаті підвищилася кислотність морів, в яких також відбулося розростання мертвих зон - областей з вкрай низьким вмістом кисню. В результаті зникли 96 відсотків морських видів, 73 відсотка видів наземних хребетних і 83 відсотки комах. За оцінками вчених, збіднення біологічного різноманіття тривало 60 тисяч років.