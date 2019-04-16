Названа нова причина вдосконалення людини

Зображення: Rodrigo Lacruz

Вчені Йоркського університету (Канада) припустили, що еволюція людського обличчя обумовлена потребою в хороших соціальних навичках. Про це повідомляється в прес-релізі на Phys.org .

Дослідники вважають, що виживання людей залежало від формування великих соціальних мереж. В таких умовах життєво важливою виявилася здатність до жестів і невербального спілкування. Ці фактори поряд з дієтою і кліматом вплинули на форму обличчя сучасної людини. Зараз люди можуть висловлювати більше 20 різних категорій емоцій, хоча їх ранні предки не мали такої властивості.

Для вимерлих видів людей були характерні виступаючі надбрівні дуги, а у Homo sapiens лоб став більш гладким з виразними бровами, здатними виражати добре помітні емоції. Риси сучасних людей стали в цілому тоншими, що дозволило демонструвати співчуття і впізнавання.

Частково зменшення обличчя також залежало від зміни дієти, коли стародавні люди навчилися готувати їжу. В результаті у них знизилася потреба в довгому жуванні, що призвело до скорочення обсягу щелепних м'язів. Ця тенденція продовжилася з розвитком сільського господарства і появою міст з великою кількістю жителів.