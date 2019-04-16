Передбачено швидку появу глобального супермозку

Міжнародна група вчених із США, Канади, Австралії опублікувала статтю, в якій передбачено появу глобального суперінтелекту вже в цьому столітті. На думку дослідників, завдяки розвитку нанороботів стане можливо об'єднати людський мозок з хмарними сховищами даних, що забезпечить миттєвий доступ до інформації і обчислювальних ресурсів. Наукова робота доступна в електронному вигляді на сайті журналу Frontiers in Neuroscience.

Вчені вважають, що в недалекому майбутньому з'являться нейронанороботи, які будуть використані для діагностування і лікування сотень захворювань центральної нервової системи. Ці технології стануть основою для створення нейрокомп'ютерного інтерфейсу, який дозволить комп'ютерам і мозку обмінюватися інформацією безпосередньо, а також об'єднає мізки багатьох людей в єдину мережу. Нанороботи будуть відслідковувати активність нейронів.

Зв'язок може здійснюватися за допомогою трьох видів нанороботів - ендонейроботів, гліаботов і сінаптоботів. Вони будуть вводитися в кров, після чого проникнуть через гематоенцефалічний бар'єр в окремі клітини головного мозку і локалізуються в певних місцях нейронів. Так, ендонейроботи розмістяться усередині аксонів (довгих відростків нейронів), а сінаптоботи - в безпосередній близькості від синапсів. Гліаботи спеціалізуються на нейроглії - допоміжних клітинах нервової тканини.

Пристрої, необхідні для передачі даних в хмарні сховища, можуть бути встановлені на периферії мозку або в черепі.

На думку дослідників, така технологія дозволить людям отримати доступ до накопичених людством знань, здобувати освіту, розважатися, а також переживати досвід інших людей. Це допоможе розвитку суперінтелекту у людини, поліпшивши розпізнавання образів і посиливши пам'ять. Крім того, вчені вважають, що нейрокомп'ютерний інтерфейс дозволить стримувати сильний штучний інтелект, якщо той коли-небудь з'явиться, знизивши ризики для людства.