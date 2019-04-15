Google на регулярній основі передає правоохоронцям дані про своїх користувачів і їх місцезнаходження

Компанія Google на регулярній основі допомагає правоохоронним органам США в затриманні злочинців, передаючи їм дані про своїх користувачів і їх місцезнаходження. Про це повідомляє The New York Times .

Однак, за даними видання, співробітники поліції і ФБР отримують дані не тільки підозрюваних, а й усіх користувачів Google, які опинилися недалеко від місця скоєння злочину.

Як зазначається, правоохоронні органи можуть вимагати від компанії дані про всі телефони, які Google помітила в районі злочину. Компанія спрямовує поліції дані про всі помічені телефони, причому розкриваючи спочатку тільки їх місцезнаходження.

Поліція відбирає тих користувачів, які можуть представляти інтерес для слідства, і запитує інформацію про їх переміщенні. Опісля поліція відбирає тих, хто може бути злочинцем або свідком, і запитує вже повну інформацію про их користувачів.

За даними видання, поліція почала використовувати сервіс відстежування місцеположення користувачів Google в 2016 році.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія оштрафувала Google на € 1,49 млрд .