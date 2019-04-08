Топ-4 інтернет-провайдера у Запоріжжі

Кожна сучасна людина потребує якісного та стабільного підключення до «світової павутини», тому мільйони українців проводять у себе вдома швидкісний інтернет Wi-Fi. Але як вибрати надійного та перевіреного провайдера, який би надавав якісний сервіс за доступну ціну? Розглянемо рейтинг найбільш популярних інтернет-провайдерів в Запоріжжі.

1. Фіксований інтернет від «Датагруп»

Компанія «Датагруп» є одним з лідерів в сфері надання інтернет-послуг в Запоріжжі. Провайдер пропонує якісний традиційний фіксований або супутниковий інтернет, зручний навіть для тих абонентів, які проживають у приватних будинках та віддалених спальних районах Запоріжжя. Скориставшись послугами «Датагруп», ви зможете насолоджуватися безмежним доступом до всесвітньої павутини.

Головні плюси провайдера: якісне інтернет-підключення, найбільш вигідні тарифи та ціни, ввічливе цілодобове обслуговування. Щоб підключити фіксований або супутниковий інтернет від «Датагруп», необхідно відвідати сторінку https://www.datagroup.ua/..../internet/fiksovanij-internet/ та оформити замовлення.

Послуги від «Київстар»

Провайдер використовує передову технологію FTTB, що дозволяє передавати дані на швидкості до 100 Мбіт/с. «Київстар» пропонує абонентам тарифи від 180 грн/міс. Умови підключення домашнього інтернету від «Київстар»:

стати абонентом можуть тільки власники або орендарі квартир (приватні будинки у віддалених районах регіону не обслуговуються);

вартість підключення та кабелю — безкоштовно;

терміни підключення — 1-3 дні з моменту оформлення заявки;

в призначений час абонент повинен бути вдома та мати комп'ютер або ноутбук;

після підключення клієнт вносить абонплату за перший місяць;

при замовленні акції «Wi-Fi роутер за 1 грн.» необхідно внести передоплату за інтернет в розмірі 300 грн.

3. Домашній інтернет від «Воля»

Домашній інтернет «Воля» в Запоріжжі доступний до підключення тільки для жителів багатоквартирних будинків. Для цього провайдер використовує технології DOCSIS/Ethernet, що дозволяють надати абоненту високошвидкісний доступ до мережі інтернет. Максимальна швидкість передачі даних — 100 Мбіт/с.

У Запоріжжі на постійній основі діють чотири інтернет-тарифи «Воля», а також є пакети, що включають інтернет та телебачення. Компанія дуже часто проводить різні акції для нових клієнтів, наприклад, знижка в перші місяці користування або оренда Wi-Fi-роутера за спеціальною ціною. Сплачувати рахунки за інтернет можна через портал абонента, в банках, в терміналах самообслуговування та іншими зручними способами.



4. Послуги провайдера «Фрегат»

Компанія використовує для підключення технологію FTTB. Абонентська плата за користування інтернетом становить від 84 до 144 грн., а швидкість передачі даних — від 10 до 100 Мбіт/сек. Провайдер пропонує цілодобову гарячу лінію та можливість користуватися Особистим кабінетом. Вартість підключення послуги домашнього інтернету становить 2 грн.