Volvo обмежить максимальну швидкість своїх машин

Шведська автомобілебудівна компанія Volvo з 2020 року вирішила знизити максимальну швидкість своїх автомобілів до 180 км / год за допомогою електронного обмежувача.

Як відзначили в компанії, таке рішення пов'язане з новою програмою виробника Vision 2020 року, мета якої - зведення до мінімуму можливості загибелі або травмування в автомобілях шведської марки.

Раніше повідомлялося, що компанія Tesla переводить всі продажі своїх автомобілів в онлайн-режимі.