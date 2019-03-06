Представлено найдорожчий автомобіль у світі

Французька автомобільна компанія Bugatti на Женевському автосалоні показала найдорожчий автомобіль у світі, передається в повідомленні виробника. Ціна чорного гіперкара La Voiture Noire становить € 11 млн. Машина поки представлена ​​в єдиному екземплярі і вже продана. Ім'я покупця не розкривається. Гіперкар випущений до 110-річного ювілею марки і присвячений знаковій моделі Bugatti Type 57 SC Atlantic 1936 року випуску. При цьому створений він на основі іншого гіперкара Bugatti - Chiron. Раніше ФАН передавало, що автоексперти назвали Bugatti Chiron найшвидшим автомобілем.