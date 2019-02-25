Новий Peugeot 208 отримав бензинову, дизельну і електричну версії

Компанія Peugeot представила нове покоління хетчбека 208. Вперше в своїй історії модель стала електромобілем, - інформує Автоцентр.

Зовнішній вигляд нового 208 ми вже бачили на минулому тижні, коли в Мережу витекли офіційні зображення. Автомобіль отримав сміливий і привабливий дизайн, як і личить сучасним невеликим хетчам. В цілому він став ближчим до інших сучасних моделей марки: у новинки схожі фари з діагональними смугами і велика трапецієвидна радіаторна решітка.

Крім меншої ваги, Peugeot 208 другого покоління отримав поліпшену шумо- і віброізоляцію, а також більш м'яку підвіску, 1,2-літровий бензиновий турбомотор на 75 к. с. і 1,5-літровий дизель потужність 100 к.с. (пізніше з'являться 100- і 130-сильні бензинові версії). Перший двигун зістиковується виключно з п'ятиступінчастою механічною коробкою передач, другий - з 6-швидкісною МКПП (майбутні модифікації зістикують з 8-діапазонним автоматом).

Крім того, французький виробник розробив повністю електричну версію, що отримала назву e-208. У ній використовується акумуляторна батарея ємністю 50 кВтг і електродвигун, що забезпечує 136 к.с., електрокар прискорюється до 100 км / год за 8,1 секунди. АКБ встановлена ​​під підлогою, її вистачає на 340 км шляху по циклу WLTP - тобто в реальних умовах близько 300 км. Електричний 208 підтримує швидку зарядку потужністю 100 кВт, що дозволяє за заряджати акумулятор до 80% за 30 хв.

Усередині Peugeot 208 2020 знаходиться інформаційно-розважальна система i-Cockpit, цифровий приладовий щиток, карбонові вставки і невелике кермо, як у 508. Системи безпеки представлені такими "булочками", як адаптивний круїз-контроль з функцією Stop & Go, контроль рядності, асистент парковки, функція екстреного гальмування, моніторинг уважності водія, розпізнавач обмеження швидкості і ін.

Замовлення на Peugeot 208 2020 розпочнуться в кінці березня, а до дилерів новинка надійде в кінці літа.