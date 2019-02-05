Це важливо: фахівці назвали 6 найкращих виробників газових колонок

Оскільки газові водонагрівачі від сучасних виробників останнім часом стають все популярнішими, експерти вирішили скласти рейтинг найкращих на їхню думку виробників цих пристроїв.

Звичайно, формування ТОПу базувалося на цілій низці важливих параметрів, до яких належать:

співвідношення ціни та якості розробок;

відгуки від досвідчених користувачів;

різноманітність асортименту та можливості вибору для потенційних споживачів;

коефіцієнт корисної дії та функціональність газових колонок;

простота брендової техніки в експлуатації.

ТОП-5 виробників газових водонагрівачів

Отже, до рейтингу «5 найкращих брендів-виробників газових колонок» за результатами оцінювання потрапили:

1. Bosch. Напевне, таке рішення експертів точно не викличе обурень з боку споживачів, адже саме ця німецька корпорація вважається одним з найкращих сучасних виробників кліматичної, кухонної та опалювальної техніки. Газові колонки, створені цією корпорацією, відрізняються довговічністю, економічністю, ефективністю та максимальною ергономічністю. Дізнатися, як виглядають та якими функціональними можливостями володіють газові колонки Bosch можна в мойо.

2. Gorenje. Один з улюбленців публіки, бренд, який займається виготовленням якісної та доступної техніки. Головна ціль корпорації Gorenje – задоволення потреб якомога більшої кількості споживачів. Комбінація високої якості з доступними цінами – саме те, завдяки чому Gorenje опиняється майже на верхівці рейтингу.

3. Roda. Шведська якість у мінімалістичній оболонці. Особливість техніки Roda – простий дизайн без зайвих деталей, відповідно, вона органічно «вписується» майже в будь-який інтер’єр. Високий коефіцієнт корисної дії та можливість економії коштів на обслуговуванні – ідеальне рішення для користувачів, не підключених до централізованої мережі водопостачання.

4. Vaillant. Знову еталонна німецька якість за цілком адекватною ціною. Компанія Vaillant пропонує увазі споживачів вражаючий асортимент функціональної, надійної та довговічної техніки. Тривала гарантія від виробника – підтвердження чудових експлуатаційних властивостей брендових розробок.

5. Ariston. Італійська торгова марка, яка намагається завжди крокувати в ногу з часом. Інноваційні технології, сучасні матеріали, якісне оснащення на виробництві – саме завдяки цьому досягається висока якість газових колонок та іншої фірмової продукції.

Варто пам’ятати, що під час вибору газової колонки слід орієнтуватися не лише на назву бренду, а й на особисті потреби та уподобання.