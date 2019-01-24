В Японії розпочалась робота над створенням літаючих автомобілів

Міністерство економіки Японії починає роботу над створенням літаючих автомобілів і планує представити готові моделі в 2025 році на Всесвітній виставці Expo в Осаці. Про це повідомляє Response .

Відзначається, що в розробці літаючих автомобілів братимуть участь компанії середнього і малого бізнесу.

В кінці 2018 року японський уряд прийшов до висновку, що необхідно впроваджувати літаючі автомобілі. Передбачається, що спочатку вони будуть використовуватися в малонаселених гірських районах для доставки вантажів, при ліквідації наслідків стихійних лих. А в 2030 році літаючими автомобілями почнуть користуватися і у великих містах.