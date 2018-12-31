В Єгипті виявили гробниці римського періоду

Фото міністерства у справах пам’яток старовини

Місія єгипетського Міністерства у справах пам'яток старовини виявила гробниці римського періоду в місті Думьят. Про це повідомляє Міністерство.

Відзначається, що саркофаги зроблені з глини червоного кольору і мають овальну форму. Генеральний секретар Вищої ради пам'ятників старовини Мустафа аль-Вазирі розповів, що на них зображені риси облич людей та інженерні споруди.

Крім останків, в гробницях перебували сотні зразків глиняного посуду і прикраси, в тому числі персні із зображенням виноградної лози.

У грудні поруч з Каїром археологи знайшли гробницю, що залишалася незайманою протягом приблизно 4,4 тисячі років. Вона належить верховному жерцеві по імені Ватайе і прикрашена фресками, на яких зображена його мати, дружина та інші родичі.