Технологія інтернет речей змінює ринок стабілізаторів напруги

У 2017 році на форумах і тематичних сайтах почали активно говорити про впровадження технології Internet of Things (інтернету речей) в різні сфери. Цього року IoT вдалося змінити ринок стабілізаторів напруги, розширивши їх сферу застосування. Експерти стверджують, що до 2025 року він збільшиться в кілька разів.

Спочатку побутове обладнання використовувалося для будинків, офісів та інших схожих приміщень, щоб нормалізувати напругу. Воно запобігає різкі скачки, дозволяє уникнути перенапруги, зберігши коефіцієнт корисної дії приладів.

Побутові стабілізатори напруги ефективно використовувати, якщо людина хоче:

зберегти прилади для будинку, збільшити їх термін служби, заощадити електроенергію і забезпечити високий коефіцієнт корисної дії;

захистити котел та опалювальне обладнання;

уникнути відхилення напруги охоронної техніки, сигналізації і систем телемеханіки.

У побуті стабілізатори напруги показали себе виключно в кращому світлі. Вони дозволили уникнути ряд неприємностей, зберігши техніку у відмінному стані. Нове обладнання разом з Internet of Things почало активно використовуватися в сфері комунікаційних технологій і транспортних засобів, обладнаних автоматизованими системами управління.

Перший значний внесок технологія інтернет речей зробила в 2017 році. Базуючись на торішніх даних, експерти припускають, що вже до кінця 2024 роки ринок буде оцінюватися в 25,39 мільярда доларів.

Причина такого впливу IoT – перепади напруги роблять технологію малоефективною і занадто дорогою. Наприклад, від постійних змін стандартного рівня страждає галузь споживчої електроніки. Виробники вирішили ще на етапі розробки пристроїв інтегрувати в них стабілізатори.

З обладнання для будинку багато компаній перейшли на розробку стабілізаторів напруги для активної автоматизації будівель. Вони забезпечать стабільну роботу систем безпеки та зв'язку, опалення та кондиціонування. Першими стануть комерційні споживачі, тільки після них пристроями зможуть скористатися промислові і побутові.

Особливості установки стабілізаторів враховують при будівництві нових будівель. Розрахунки ведуть ще на етапі проектування, а потім системи поступово впроваджуються в будівлі. Приклади успішних проектів такого роду вже є. Наприклад, у Львові було відкрито «зелений» офіс з підтвердженим сертифікатів енергоефективності.

Найбільшим ринком стабілізаторів напруги може стати Європа. Саме там розташовується більшість великих виробників даного обладнання.

Підвищення попиту може підштовхнути продавців підвищити ціни. Нещодавно в деяких великих магазинах по всій Україні вже було зафіксовано підвищення цін. Інтернет-магазини, наприклад Voltmarket, вирішили нічого не змінювати. Бажаючі можуть без проблем недорого купити стабілізатори напруги, але при такому підвищенні попиту є всі шанси їх різкого подорожчання.