В апреле 2017 г. Сяоми презентовала в России сразу несколько моделей своих гаджетов, включая вполне недорогой Redmi 4X. Бюджетная цена не испортила дизайн и внутреннюю начинку телефона.

Xiaomi Redmi 4X – еще один хит в своей ценовой категории

В апреле 2017г. Сяоми презентовала в России сразу несколько моделей своих гаджетов, включая вполне недорогой Redmi 4X. Бюджетная цена не испортила дизайн и внутреннюю начинку телефона. В результате смартфон стал наиболее популярным в своей ценовой категории в украинских магазинах. Эксперты Webaks делятся своими мыслями и наблюдениями по поводу версии Redmi 4X.

Первое впечатление

Внешне своими размерами смартфон напоминает iPhone 6/6s. Форма у них весьма идентичная, да и в руки оба ложатся также гармонично. Детище Сяоми получило обтекаемый корпус с округленными боковушками и угловыми зонами, но в отличие от яблочной продукции, модель не из цельного металла.

Тем не менее версия удачная для тех, кто не любит телефоны, напоминающие внешне гибрид с планшетом. Размер экрана всего 5´´, одной рукой можно выполнить все нужные функции, телефон свободно помещается в кармане. Тактильные ощущения похожи как со смартфонами из более дорогого сегмента. Но есть первый минус. Подсветки сенсорные= кнопки не имеют. В результате днем еще куда ни шло, а вот ночью приходится полагаться только на мышечную память.

Дисплей

Экран и возможность съемки в рамках бюджетных аппаратов. Есть HD разрешение (1280х720pixels), IPS-матрица. Переход на Full HD стал бы откровением, но тогда пришлось бы жертвовать автономной работой и производительностью, а Сяоми решили от этого отказаться. Обезопасить дисплей поможет защитное стекло и накладка. Ударопрочные модели бамперов от надежных брендов смотрите на webaks.com.ua.

Камера

Модель Redmi 4X включает в себя парочку камер 13Мп f/2.0 и 5Мп f/2.2. И их работа вполне адекватна как для недорогой техники. Изображения для карманного варианта, на большой экран не пойдут. Хорошие условия съемки позволят еще выложить снимок в соцсеть.

Процессор

В отличие от многих демократичных вариантов из этого ценового сегмента Redmi 4X оснастили Snapdragon 435, а не разработками Qualcomm прошлого поколения или MediaTek старого уровня. Оперативка от 2 до 4, а флеш-память 16, 32 или 64. Можно увеличить объем накопительной памяти, купив карту памяти, но тогда придется отказаться от второй SIM´ки

Автономность

При своих удобных размерах Сяоми Редми 4Х достался мощный АКБ емкостью 4100 мАч. А это стабильно пару суток в условиях смешанной работы.

Вывод

Смартфон Redmi 4X – продуманный сбалансированный недорогой телефон. Его плюсы таятся в отличной сборке, хорошем дизайне, емкостной батареи и большим числом утилит от MIUI. Что касается качества съемки, то пользователям Инстаграм этот вариант может не подойти. Для остальных ценителей Сяоми Редми 4Х будет выгодной покупкой.