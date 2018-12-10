Відтепер найбюджетніший електроседан Tesla офіційно продається в Україні

Бюджетний електричний седан Tesla Model 3 донедавна завозився в Україну з інших країн. Тепер новинка офіційно доступна українцям. Відтепер в конфігураторі на офіційному сайті компанії Tesla в графі країни доставки значиться Україна. Про це на своїй сторінці в Facebook написав глава Tesla Club Ukraine Назар Шимона-Давида.

"Після двох років перемовин Україну внесли в список для можливості замовлення Tesla Model 3! Тепер не треба вибирати Польщу, як найбільш сусідню країну!

Не користуйтеся посередниками, резервуйте на сайті: https://www.tesla.com/en_EU/model3/reserve Також про вартість, привідкрились деякі цифри на найдорожчу поки Model 3 з найбільшою батареєю, завдяки відсутності ПДВ в Україні, ми зекономимо 10204 Євро і ціна буде 48595 Євро, це та що в США коштує 65 тис. дол. (перед податковими пільгами), привіт любителям привозити Третю Теслу з США ", - зазначив Назар.

Відзначимо, що найдорожча "трійка" - це повнопривідний варіант з двома моторами (Dual Motor All-Wheel Drive), який офіційно називається Tesla Model 3 Long Range. На одному заряді такий автомобіль проїжджає 544 км (по циклу WLTP (!), До "сотні" прискорюється за 4,8 с і максимально розвиває 233 км / ч.