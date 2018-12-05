Что такое домен, и зачем нужна его регистрация?

Домен – это название сайта, тот самый адрес, который нужно ввести в браузере, чтобы попасть на него. В составе домена выделяют:

Доменную зону (или домен первого уровня). Это несколько букв, идущие после точки, например: «.ru», «.by», «.com», «.net», «.store» и другие. Они могут говорить либо о том, что компания, владеющая сайтом, работает в какой-то определенной стране, либо о роде ее деятельности.

Домен второго уровня. Это то, что располагается перед точкой и в наибольшей степени соответствует узнаванию бренда: «vk», «pikabu», «wikipedia» и так далее. Очень желательно, чтобы это название легко запоминалось и соответствовало содержанию сайта.

Домены третьего, четвертого и так далее уровней. Наверняка вы встречали составные названия интернет-порталов вроде «namename2.ru». В таком случае «name1» - это домен третьего уровня. Само собой, многоуровневые домены выглядят не слишком презентабельно, да еще и порождают сложности с продвижением.

Как зарегистрировать домен?

Стать владельцем официального адреса собственного сайта можно одним из двух основных способов:

1. Платно. Это регистрация доменного имени, например, на ресурсе, предоставляющем хостинг Ukraine с возможностью выбора адресов из разных доменных зон. Платно можно зарегистрировать классические домены второго уровня, которые отлично подойдут для всех видов продвижение в сети.

2. Бесплатно. Такие доменные имена нередко предлагают компании-провайдеры, предоставляющие своим клиентам бесплатный хостинг. Обычно это домены, как минимум, третьего уровня, в строго определенных доменных зонах, не слишком презентабельные и создающие сложности при формировании имиджа и продвижении.

Регистрация бесплатного домена подойдет в том случае, если вы еще не готовы выйти на «проектную мощность» своего сайта и хотите немного потестировать его с минимальными финансовыми затратами. Однако для серьезного ресурса подходит только аккуратный платный домен второго уровня.

Как правильно выбрать доменное имя?

Домен должен быть:

1. Простым и запоминающимся. Потенциальные клиенты не должны испытывать никаких сложностей, когда пытаются ввести его в адресную строку браузера по памяти.

2. Соответствующим либо виду вашей деятельности, либо бренду. Второй вариант подходит для достаточно разрекламированных брендов, когда одно лишь название компании уже вызывает ассоциации с соответствующими товарами или услугами.

3. Содержащим ключевые слова, относящиеся к роду деятельности компании. Это удобно для запоминания и полезно для последующего продвижения.

4. Соответствующим доменной зоне. Например, «.com» - это расширение для коммерческих организаций, «.gov» - для государственных организаций, и так далее.

От выбора правильного домена в определенной степени зависит популяризация вашего сайта и лояльность к бренду со стороны клиентов, поэтому отнестись к решению этой задачи нужно ответственно.