Розумні годинники: як впорядкувати життя зі знижкою 5-70%?

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Що потрібно знати про розумні годинники

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На що потрібно звернути увагу в smart watch:

1. Дизайн. Гаджети діляться на дві великі групи - виконані в спортивному або класичному стилі. «Спортивні» годинники відрізняються простим корпусом, підвищеним рівнем захисту від пилу і вологи. «Класичні» моделі зовні не відрізнити від механічних хронометрів з шкіряними наручними ремінцями, а всі додаткові функції запускає особливу програму.

2. Дисплей. Найзручнішим вважається екран 1.4-1.7 дюйма. Вибирайте між дисплеями e-papier (монохром, економить заряд) і повнокольоровим LCD.

3. Заряд. На одному заряді smart watch можуть працювати від 7 годин до півроку.

4. «Оперативка». Мінімальний показник, при якому годинник будуть коректно функціонувати, - 512 Мб.

5. Функціонал. Буває базовим (час, будильник, фітнес-статистика, повідомлення про дзвінки та СМС, повідомлення з соцмереж, погода, календар) і бонусним (NFC, WiFi, відеокамера).

Важливо: є дорослі і дитячі розумні годинники. Дитячі моделі дозволять контролювати переміщення дитини і зв'язуватися з ним.

Де потрібно шукати розумні годинники

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