Курси Сіменс: сертифіковане навчання зі знижкою

Ваше підприємство використовує контролери Siemens або розробляє автоматизацію на їх основі? Infocom пропонує 21 навчальну програму по додаткам і верстатів з ЧПУ, які допоможуть співробітникам працювати з обладнанням з найбільшою користю.

Знижки до 50%

Тренінги Siemens на https://ia.ua/ru/services-ru/training-ru/104-siemens доступні зі знижкою. Навчання кожного додаткового фахівця в групі від 5 чоловік буде на 50% дешевше, а навчання (для груп від 3 осіб) може проводитися на території замовника.

Перелік професій

Infocom розробляє і впроваджує автоматизований проекти, а також готує фахівців для роботи з обладнанням. Навчальний персонал Інфоком володіє не тільки теорією, а й значний набір практичних навичок. Комбінація цих знань допоможе співробітникам ефективно працювати з ЧПУ-верстатами, Simatic Step 7, SCADA WinCC.

Кого навчати:

Настройщиків;

Проектувальників;

Розробників;

Програмістів;

Технологів;

Пусконаладчіков;

Фахівців ЧУП.

Розділи навчання програмуванню Siemens:

Програми (14 тренінгів);

ЧПУ-верстати (7 тренінгів).

Вибирайте курси трьох видів «складності» - початкові, середні, поглиблені. Стартові програми (від 3 днів) дають основи і знайомлять користувачів з можливостями ПО і устаткування. Просунуті (до 10 днів) включають практику на сертифікованих стендах.

Особливості тренінгів

Навчальні курси Infocom створені фахівцями Сіменс і розраховані на оперативне освоєння корисної інформації та отримання навичок використання автоматизований обладнання.

Замовляючи ці курси, ви забезпечите власних працівників:

Повної теоретичною базою;

Навичками експлуатації техніки;

Документи, що підтверджують проходження тренінгів.

Інфоком працює з автоматизований проектами більше 20 років, і за цей термін тренери компанії встигли дізнатися про всі особливості і «підводні камені» роботи з контролерами Сіменс. І тепер вони готові передати цей досвід співробітникам в максимально швідкі терміни!