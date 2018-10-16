Курси Сіменс: сертифіковане навчання зі знижкою
Infocom пропонує 21 навчальну програму по додаткам і верстатів з ЧПУ.
Ваше підприємство використовує контролери Siemens або розробляє автоматизацію на їх основі? Infocom пропонує 21 навчальну програму по додаткам і верстатів з ЧПУ, які допоможуть співробітникам працювати з обладнанням з найбільшою користю.
Знижки до 50%
Тренінги Siemens на https://ia.ua/ru/services-ru/training-ru/104-siemens доступні зі знижкою. Навчання кожного додаткового фахівця в групі від 5 чоловік буде на 50% дешевше, а навчання (для груп від 3 осіб) може проводитися на території замовника.
Перелік професій
Infocom розробляє і впроваджує автоматизований проекти, а також готує фахівців для роботи з обладнанням. Навчальний персонал Інфоком володіє не тільки теорією, а й значний набір практичних навичок. Комбінація цих знань допоможе співробітникам ефективно працювати з ЧПУ-верстатами, Simatic Step 7, SCADA WinCC.
Кого навчати:
- Настройщиків;
- Проектувальників;
- Розробників;
- Програмістів;
- Технологів;
- Пусконаладчіков;
- Фахівців ЧУП.
Розділи навчання програмуванню Siemens:
- Програми (14 тренінгів);
- ЧПУ-верстати (7 тренінгів).
Вибирайте курси трьох видів «складності» - початкові, середні, поглиблені. Стартові програми (від 3 днів) дають основи і знайомлять користувачів з можливостями ПО і устаткування. Просунуті (до 10 днів) включають практику на сертифікованих стендах.
Особливості тренінгів
Навчальні курси Infocom створені фахівцями Сіменс і розраховані на оперативне освоєння корисної інформації та отримання навичок використання автоматизований обладнання.
Замовляючи ці курси, ви забезпечите власних працівників:
- Повної теоретичною базою;
- Навичками експлуатації техніки;
- Документи, що підтверджують проходження тренінгів.
Інфоком працює з автоматизований проектами більше 20 років, і за цей термін тренери компанії встигли дізнатися про всі особливості і «підводні камені» роботи з контролерами Сіменс. І тепер вони готові передати цей досвід співробітникам в максимально швідкі терміни!