На Volkswagen Passat у 2019-му чекає планове оновлення

Наш, європейський Volkswagen Passat змінив покоління в 2014 році і вже в 2019-му його чекає планове оновлення. А ось китайський та американський варіант існує на ринку ще з 2011 року і генерацію він "розміняв" тільки зараз. Чим же нам цікава "їх" модель? Несподіваним оформленням дизайну!

"Альтернативний" Volkswagen Passat 2019 отримав так само як зовнішність, так і салон в дусі останнього Touareg . У нього така ж хромована решітка радіатора, схожа передня оптика і аналогічний вид передньої панелі - з великим цифровим приладовим щитком і розгорнутою до водія центральною консоллю.

В цілому ж, новий Пассат став виглядати масивніше. Втім, крупніше він став не тільки візуально, а й за розмірами: так, його довжина виросла з 4,87 до 4,93 м, а колісна база збільшилася з 2,8 до 2,87 м.

А ось мотори у седана ті ж: на перших порах китайці зможуть купити новий Пассат з 2,0-літровим бензиновим турбомотором TSI в потужних версіях на 186 і 220 к.с., пізніше лінійку поповнить 150-сильний двигун 1.4. З усіма моторами стикується 7-швидкісний автомат DSG DQ381 з двома мокрими зчепленнями, інформує Автоцентр.