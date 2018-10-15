Топ-5 кращих електромобілів 2018 року

Вибір електрокарів на ринку зараз широкий як ніколи, причому далеко не всі вони надзвичайно дорогі. Експерти американського сайту MYEV відібрали п'ятірку кращих моделей 2018 року, повідомляє Автоцентр.

Hyundai Ioniq Electric

Електромобіль Хюндай володіє відносно невеликим запасом ходу (200 км), та й мотор у нього не найпотужніший - 118 к. с. Зате Hyundai Ioniq Electric недорогий - від 30 тис. доларів. Та й внутрішній простір у нього пристойний.

Nissan Leaf

Новий Ніссан Ліф другого покоління потужніший попередника - 149 к. с. До того ж, уже базова версія може без підзарядки проїхати 240-250 км, а незабаром почнуться продажі варіанту з батареєю на 60 кВтг і запасом ходу 320 км. Купити новий Ліф в США можна за $ 31 тис.

Chevrolet Bolt EV

Електрокар Шевроле здатний подолати 383 км на одному заряді батареї, а його 200-тий мотор забезпечує йому дуже непогану динаміку. До того ж, у Chevrolet Bolt просторий салон і 381-літровий багажник. Ціна - від $: 37 500.

Tesla Model 3

Безсумнівно, Tesla Model 3 - головний прорив 2018 року в сегменті електромобілів. За дев'ять місяців покупцям доставлено понад 78 тис. машин і це при тому, що поки модель продають тільки в США і Канаді.

У Європі електрокар Тесла з'явиться в 2019 році, тоді ж запустять у виробництво і доступну його версію за $ 35 тис. Поки ж найдешевша Tesla Model 3 коштує 49 тис. доларів і володіє запасом ходу приблизно в 500 км.

Tesla Model S

Електрокар Tesla Model S - вже старожил, але це зараз і найдосконаліша модель на ринку. Топовий варіант P100D розганяється до сотні за 2,5 с і може проїхати до 540 км без підзарядки. Правда, і ціни «кусаються» - 75-135 тис. доларів.