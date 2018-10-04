У Парижі Infiniti представила концепт Project Black S

Учасникам Паризького автошоу компанія Infiniti представила концепт Project Black S, оснащений гібридною системою KERS в стилі F1. Прототип розробляли спільно з командою Renault Sport Formula One і в підсумку отримали якийсь технологічний стенд в особі модифікованого купе Infiniti Q60.

Автомобіль оснащений трилітровим бітурбірованним V6, що видає 400 к.с. і 475 Нм крутного моменту. У свою чергу, гібридна система представлена ​​4,4-кіловатною батареєю і трьома електрогенераторами. Також на задній осі встановлений електромотор на 160 к.с. Сумарна потужність силової установки становить 563 к.с.

Renault Sport Formula One підготувала розрахунки, завдяки яким вдалося створити аеродинамічний обвіс для забезпечення необхідної притискної сили. Гібридна силова установка додає близько 200 кг до маси автомобіля, тому для зниження ваги в конструкції активно використовується вуглецеве волокно. У підсумку прототип важить 1 775 кг, що всього лише на 24 кг більше, ніж Infiniti Q60 Red Sport 400, на якому він базується, повідомляє Автоцентр.

На перший погляд, автомобіль навряд чи може вийти за рамки фантазійної концепції, але в компанії серйозно розглядають подальший розвиток такої технології для застосування на серійних автомобілях, які зможуть запропонувати наступний рівень продуктивності і технічної ефективності.