Новий кросовер Suzuki може стати найдешевшим у світі
Ціна нового кросовера Suzuki стартуватиме від семи тисяч доларів.
За інформацією видання Autocar, індійський підрозділ компанії Suzuki розробляє серійну версію концептуального кросовера Future S. Нова модель вийде на ринок Індії в наступному році.
Передбачається, що вартість бюджетного кросовера Maruti Suzuki буде стартувати з позначки в 500 тисяч рупій, що в доларах становить приблизно 7 тисяч.
Концепт Future S був презентований на початку нинішнього року. Шоу-кар міг похвалитися яскравою зовнішністю і оригінальним оформленням інтер'єру.
В основі серійного варіанту кросовера, очевидно, буде лежати платформа моделі Swift, а довжина новинки складе близько чотирьох метрів. Під капотом кросовера розмістять двигун 1,2, але його віддача поки невідома, повідомляє Автоцентр.
Нова модель буде вироблятися в Індії, а вихід кросовера на інші ринки поки під питанням.