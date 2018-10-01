Новий кросовер Suzuki може стати найдешевшим у світі

За інформацією видання Autocar, індійський підрозділ компанії Suzuki розробляє серійну версію концептуального кросовера Future S. Нова модель вийде на ринок Індії в наступному році.

Передбачається, що вартість бюджетного кросовера Maruti Suzuki буде стартувати з позначки в 500 тисяч рупій, що в доларах становить приблизно 7 тисяч.

Концепт Future S був презентований на початку нинішнього року. Шоу-кар міг похвалитися яскравою зовнішністю і оригінальним оформленням інтер'єру.

В основі серійного варіанту кросовера, очевидно, буде лежати платформа моделі Swift, а довжина новинки складе близько чотирьох метрів. Під капотом кросовера розмістять двигун 1,2, але його віддача поки невідома, повідомляє Автоцентр.

Нова модель буде вироблятися в Індії, а вихід кросовера на інші ринки поки під питанням.