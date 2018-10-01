Стало відомо, якою буде нова BMW 3-Series 2019

Зовсім небагато часу залишилося до світової прем'єри BMW 3-Series G20 в рамках Паризького автошоу, але завдяки випадково (чи ні?) викладеному в Мережу конфігуратору нової моделі зовнішність «трійки» повністю розсекречена. Дизайн інтер'єру теж більше не є таємницею.

Нова БМВ 3 серії має індивідуальний дизайн: довгий капот, короткий багажник і зміщеною назад кабіною. Всупереч поширеним очікуванням, автомобіль не копіює дизайн BMW 5-Series. У дизайні кузова можна помітити головну сучасну тенденцію баварської компанії - збільшення розміру «ніздрів» решітки та їх об'єднання в якийсь цілісний елемент, повідомляє Автоцентр.

Інтер'єр також розсекречений: варто відзначити акуратний дизайн передньої панелі з невеликою кількістю фізичних перемикачів. Головні нововведення - широкий екран мультимедійної системи і цифровий щиток приладів.

Нагадаємо, офіційна прем'єра відбудеться в Парижі на цьому тижні.