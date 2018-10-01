В Україні діють нові правила паркування автомобілів

В Україні набув чинності закон № 2262-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів". Нові правила паркування, стоянки та зупинки автомобілів покликанні ліквідувати стихійну паркову. Про це заявив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«27 вересня вступили в дію нові правила зупинки, стоянки та паркування автомобілів. Ці нововведення покликані ліквідувати стихійну парковку та проблеми, пов'язані з нею. Особливо гостро ця проблема стоїть в нашій столиці та великих містах країни», - зазначив Олексій Білошицький.

«Головне нововведення - уповноважені особи зможуть виносити постанови по справі про адміністративне правопорушення без участі особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Таким чином, правоохоронці не будуть зобов'язані чекати водія, як зараз, щоб виписати йому штраф. Також, відповідно до нового закону, це зможуть робити і спеціальні муніципальні служби», - наголосив він.

Відповідно до норм закону, якщо адміністративне правопорушення, передбачене частинами першою, третьою статті 122 (в частині порушення правил зупинки, стоянки), частинами першою, другою статті 152-1 цього Кодексу, зафіксовано в режимі фотозйомки (відеозапису), посадова особа уповноваженого підрозділу Національної поліції або інспектор з паркування зобов’язані розмістити на лобовому склі транспортного засобу копію постанови про притягнення до адміністративної відповідальності (якщо технічні можливості дозволяють встановити відповідальну особу на місці вчинення правопорушення) або повідомлення про притягнення до адміністративної відповідальності (якщо технічні можливості не дозволяють встановити відповідальну особу на місці вчинення правопорушення).

Також Олексій Білошицький окремо підкреслив, що нарешті в законі чітко визначено випадки, коли автомобіль можуть евакуювати:

1. поставлено на проїзній частині у два і більше рядів;

2. розташовано у заборонених Правилами дорожнього руху місцях зупинки або стоянки, зокрема:

а) на залізничних переїздах;

б) на трамвайних коліях;

в) на естакадах, мостах, шляхопроводах і під ними, у тунелях;

г) на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до них з обох боків, крім випадків зупинки для надання переваги в русі;

д) тощо;

3. Своїм розташуванням робить неможливим рух інших транспортних засобів або створює перешкоду для руху пішоходів, у тому числі осіб з інвалідністю на спеціальних засобах пересування та пішоходів із дитячими колясками;

4. розташовано на виділеній смузі для руху громадського маршрутного транспорту;

5. розташовано на позначеній відповідними дорожніми знаками та/або дорожньою розміткою велодоріжці;

6. перешкоджає руху або роботі снігоприбирального та іншого технологічного комунального транспорту у разі запровадження надзвичайного стану або у разі оголошення окремої місцевості зоною надзвичайної екологічної ситуації;

7. порушує схему паркування транспортних засобів таким чином, що він блокує проїзд по двох або більше смугах руху.

Крім того, при тимчасовому затриманні транспортного засобу місце розташування такого транспортного засобу буде фіксуватися в режимі фотозйомки (відеозапису).

Інформація про тимчасове затримання транспортного засобу буде передаватися на абонентський номер рухомого (мобільного) зв’язку та на адресу електронної пошти, зазначені належними користувачами або особами, за якими зареєстровані транспортні засоби.

«Однак, станом на сьогодні, є багато власників, які під час реєстрації транспортного засобу не надали електронну пошту чи мобільний номер. Також над даним питанням працюють спеціалісти МВС для того, щоб це виправити та впровадити», - перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

Повернення затриманого транспортного засобу відбуватиметься невідкладно після сплати штрафу та вартості послуги із його транспортування та зберігання. Передбачено також запровадження обов’язкового страхування цивільної відповідальності суб‘єкта господарювання, що надає послуги із транспортування та зберігання транспортних засобів, на випадок заподіяння шкоди при здійсненні цих операцій.