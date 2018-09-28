Засновника Tesla Ілона Маска звинувачують у шахрайстві

Фінансовий регулятор США - Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) - подала в суд на главу компанії Tesla Ілона Маска. Він звинувачується в шахрайстві.

Позовна заява SEC подала до федерального суду Манхеттена. У ній говориться, що підставою для позову є кілька «помилкових повідомлень, що вводять в оману» в твіттері про намір зробити компанію непублічною.

Минулого місяця, Маск заявив про плани зробити Tesla приватною компанією і викупити всі акції на біржі за фіксованою ціною в $ 420.

Вартість акції в $ 420 була встановлена нібито «через значущість цього числа в культурі марихуани», - повідомляло раніше агентство Bloomberg з посиланням на співдиректора відділу безпеки комісії Стівена Пейкіна.

Паралель з марихуаною і бажання викупити акції, на думку SEC, повинні були справити враження на подругу Маска.

Готуючи угоду, підприємець підкреслив, що фінансування проекту «забезпечено». Після твіту ціна акцій Tesla зросла. За даними Reuters, після твіту котирування Tesla на біржі підскочили на 6,5%, до $ 363,4 за акцію.

Ця заява і реакція на неї привели до значних порушень в роботі ринку цінних паперів, стверджує регулятор.

SEC говорить також, що Маск «не обговорив і тим більше не погодив ключові умови угоди, включаючи ціну, з будь-яким потенційним джерелом фінансування».

В даний час Ілон Маск володіє 22% акцій Tesla.

У США закон забороняє публічним компаніям робити неправдиві заяви чи вводити інвесторів в оману щодо суттєвої інформації щодо майбутніх угод.

На цій підставі SEC вимагає заборонити Маску займати керівні посади в компанії, повідомляє Газета.ру.

Сам Маск назвав звинувачення регулятора необгрунтованими. «Це дуже засмутило і розчарувало мене. Я завжди діяв в інтересах правди, прозорості та інвесторів. Чесність - найважливіше для мене в житті, і факти покажуть, що я жодним чином не скомпрометував себе», - сказав глава Tesla.

Так як компанія вже привернула увагу слідчих, вони можуть почати перевірку і інших висловлювань Ілона Маска про стан справ в його бізнесі.

Раніше в серпні група акціонерів Tesla подала проти Маска колективний позов, поскаржившись на понесені фінансові втрати. У вересні Ілона Маска звинуватив у біржових махінаціях глава дослідницької компанії Citron Research.

Незважаючи на те що бізнесмен вже відмовився від своєї затії з викупом, йому дійсно може загрожувати кримінальне переслідування за необережну публікацію в соціальній мережі.