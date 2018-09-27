Якість продукції. Чи настануть зміни?

Якість - сукупність ознак, що обумовлюють придатність виробу задовольняти певним потребам для використання його за призначенням. Якість продукції, що поставляється, визначається державними стандартами - ГОСТ-ами, - затвердженими урядом показниками якості відповідної продукції. За відсутності ГОСТ якість продукції визначається технічними умовами - ТУ.

На підприємстві "ВіК" (https://vik.com.ua/) вже давно розроблена і впроваджена система управління якістю, а також процедура управління закупівлями. Інженери по постачанню підприємства щохвилини пам'ятають про загрозу постачань некондиції. Постачання браку - найбільш серйозне порушення вимог до якості, що спричиняє неприємності як покупцю, так і постачальнику продукції.

Як захистити своє підприємство від лавини важко контрольованого браку, товарів з прихованими дефектами, неякісної і низькосортної продукції, вправно замаскованої під елітні торгові марки, та ще і за наявності усіх супровідних документів, що засвідчують якість при масових щоденних закупівлях різного виду товарів?

Так, наприклад, зовсім нещодавно в придбаних сталевих фланцях ми виявили безліч відхилень. Річ у тому, що підприємство у нас багатопрофільне. Ми не лише монтуємо фланці на об'єктах і поставляємо їх, ми їх також допрацьовуємо, піддаємо токарній обробці: розточуємо, свердлимо додаткові отвори, робимо порошкове забарвлення і багато інших видів механічної обробки металу, описаних на цій сторінці : https://vik.com.ua/pages/view/mexanicheskaya-obrabotka-metalla.

Нижче приведено список найнебезпечніших пошкоджень, які було виявлено:

- товщина фланця виявилася менше ніж по Госту

- зовнішній діаметр не відповідає Госту

- просвердлені отвори не мають фаски

- литво металу має великі порожнечі, які виходять в отвір і фланець стає негерметичним.

Так само в закупленій партії нержавіючого металу часто викривається невідповідність марки металу, з тим, що заявлено в документації. А також виявляється, що товар однієї і тієї ж партії має різні фізичні показники, тобто поводиться по-різному під час його обробки. Наприклад, один і той же метал вимагає різні режими різання або гнуття, що призводить до повної перебудови верстатів під час роботи, а це тривалий процес і все це супроводжується відповідним непередбачуваним браком.

Що можна поробити, якщо один і той же метал може раптом виявився м'якший за той, що лежить поруч? Звичайно ми вирішуємо ці проблеми, знаходимо виходи з ситуації, що склалася. Наші клієнти можуть бути впевнені, що ми відповідаємо за якість своєї кінцевої продукції, навіть якщо це нам дорого обходиться..

Так чи є вихід з ситуації, що склалася, які шляхи вирішення цієї проблеми. Їх трохи, але вони є:

1.Захистити себе від усіх можливих неприємностей, пов'язаних з якістю закупленої продукції можливо тільки за допомогою добре продуманого, грамотно складеного і з юридичної точки зору бездоганного договору про співпрацю, що виключає усі можливі ризики, пов'язані з постачаннями товару неналежної якості або з можливим виявленням прихованих дефектів.

2.Правильно організований вхідний контроль виявить не лише явний брак, але і приховані дефекти продукції на ранній стадії, і заощадить час на вирішення проблеми.

3.А найголовніше - для постійної роботи вибирати необхідно тільки "правильних", тобто, перевірених постачальників, для яких честь, совість і репутація фірми не пустий звук, які дорожать добрим ім'ям свого підприємства і які прагнуть зберегти обличчя перед споживачами неприпустимо постачань неякісної продукції.