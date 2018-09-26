Замовити індивідуальні номерні знаки в Україні стане набагато простіше

МВС України підготувало проект щодо зміни процедури отримання індивідуальних номерних знаків. Процес перереєстрації таких номерів стане простішим, а замовлення іменного знака можна буде оформити онлайн.

Щоб замовити ексклюзивний номер онлайн власнику автомобіля необхідно зареєструватися за допомогою електронного цифрового підпису, вказати регіон реєстрації, бажаний номер і спосіб доставки, а потім оплатити замовлення, повідомляє Автоцентр.

Якщо клієнт не зможе самостійно забрати з сервісного центру, то доставку можуть здійснити на «підприємство, яке належить до сфери управління МВС».

Після всіх необхідних перевірок власник повинен затвердити отриманий макет, а потім протягом місяця очікувати виготовлення свого номера. Після отримання замовлення потрібно буде протягом 10 днів перереєструвати авто і отримати новий техпаспорт з відміткою про ще один номер.

Згідно з новою процедурою стане простіше перереєструвати індивідуальний номер на нового власника авто. Більше не потрібно буде збирати безліч документів, а сам процес переоформлення може пройти за один день.

Індивідуальний держномер повинен містити не більше 7 буквених символів або ж 8 змішаних символів з буквами і цифрами. При цьому використовувати тільки цифри не можна.

Вартість номерів не змінилася. Три символи обійдуться в 300 грн., кожен наступний ще в 90, а за зображення логотипу доведеться доплатити 500 грн.