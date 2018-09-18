Японський мільярдер стане першим туристом подорожі навколо Місяця компанії SpaceX

Японський мільярдер Юсаку Маедзава здійснить політ навколо Місяця в якості першого туриста приватної космічної компанії SpaceX . "Я прийняв рішення здійснити політ навколо Місяця", - повідомив 42-річний Маедзава в штаб-квартирі SpaceX в Каліфорнії після того, як його представив глава компанії Ілон Маск, повідомляє dw.

Політ на ракеті Big Falcon запланований на 2023 рік. Маедзава повідомив, що разом з собою він запросить від "шести до восьми діячів мистецтва" з усього світу. "Їх попросять створити якісь твори після повернення на Землю. Ці шедеври надихнуть мрійників у всіх нас", - пояснив бізнесмен і колекціонер творів мистецтва, стан якого, за даними журналу Forbes, становить близько 3 млрд доларів.

Раніше SpaceX повідомила про підписання контракту з першим приватним космічним пасажиром. Це вже не перший випадок, коли компанія Ілона Маска оголошує плани з приводу туристичних польотів навколо Місяця. У лютому 2017 року SpaceX повідомила, що вже в кінці 2018 років зо два космічних туриста облетять Місяць на транспортному кораблі Dragon. Однак в останні місяці про цей проект нічого не було чутно.