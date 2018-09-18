Японський мільярдер стане першим туристом подорожі навколо Місяця компанії SpaceX

Японський мільярдер стане першим туристом подорожі навколо Місяця компанії SpaceX

Разом із ним на Місяць полетять від шести до восьми діячів мистецтва.

Джерело: Відомості

Японський мільярдер Юсаку Маедзава здійснить політ навколо Місяця в якості першого туриста приватної космічної компанії SpaceX . "Я прийняв рішення здійснити політ навколо Місяця", - повідомив 42-річний Маедзава в штаб-квартирі SpaceX в Каліфорнії після того, як його представив глава компанії Ілон Маск, повідомляє dw.

Політ на ракеті Big Falcon запланований на 2023 рік. Маедзава повідомив, що разом з собою він запросить від "шести до восьми діячів мистецтва" з усього світу. "Їх попросять створити якісь твори після повернення на Землю. Ці шедеври надихнуть мрійників у всіх нас", - пояснив бізнесмен і колекціонер творів мистецтва, стан якого, за даними журналу Forbes, становить близько 3 млрд доларів.

Раніше SpaceX повідомила про підписання контракту з першим приватним космічним пасажиром. Це вже не перший випадок, коли компанія Ілона Маска оголошує плани з приводу туристичних польотів навколо Місяця. У лютому 2017 року SpaceX повідомила, що вже в кінці 2018 років зо два космічних туриста облетять Місяць на транспортному кораблі Dragon. Однак в останні місяці про цей проект нічого не було чутно.

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