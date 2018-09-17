Перший у світі поїзд на водневому паливі запустили у Німеччині

У Німеччині запустили перший в світі поїзд на водневому паливі

Перший в світі поїзд на водневих паливних елементах Coradia iLint виконав свій перший тестовий рейс в Бремерферде (Нижня Саксонія), повідомляє DW.

На даху складу встановлена ​​цистерна з водневим паливом і паливний елемент. Він перетворює енергію водню в електричний струм, не завдаючи шкоди навколишньому середовищу. Поїзд в змозі розвинути швидкість до 140 кілометрів на годину. На одній заправці Coradia iLint може подолати до тисячі кілометрів.

Вже з 17 вересня він вийде на стандартний маршрут і зв'яже це місто з Куксхафені, Бремерхафені і Букстехуде.