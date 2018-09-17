Нідерландський винахідник придумав, як почистити тихоокеанську пляму

За задумом 24-річного винахідника Бойтана Слата з Нідерландів, рукав із сіткою завдовжки у понад 600 метрів повинен зібрати понал 1,8 трильйона часток сміття, які плавають в океані.

Щоб в пристрої не заплуталась риба, сітка не сягає глибоко, натомість, збиратиме сміття на поверхні води. Зібрані відходи доправлять на берег, де відсортують і перероблять.

Площу плями дослідники оцінюють від 700 тисяч до 15 мільйонів квадратних кілометрів, що перевершує площу України принаймні на 20%. Велику тихоокеанську сміттєву пляму видно з космоса, інформує Голос Америки.