Електробус марки Skywell проходить тестове випробування у Вінниці

Жителі та гості Вінниці зможуть оцінити на ходу електробус марки Skywell. З 15 вересня машина виїхала на тестову експлуатацію на 19-й маршрут. 12-метровий транспорт з нульовим шкідливим викидом в атмосферу, комфортний і безпечний. Салон має 29 місць для сидіння, загальна пасажиромісткість - 71 особа. Машина укомплектована електромотором потужністю 200 кВт, повідомляє Автоцентр.

Машини Skywell відповідають п'ятому поколінню електробусів. Тут встановлені літієві акумулятори одного з лідерів в даному сегменті - компанії EVE. Вони розраховані на 5000 циклів зарядки. А якщо врахувати, що електробус NJL6129BEV може проїхати в місті з повним навантаженням до 300 км, то виходить батарей вистачить на пробіг в 1,5 млн км.

У серпні 2018 року електробус Skywell став першим сертифікованим в Україні транспортним засобом даного типу за європейським стандартом.

Нагадаємо, що українська прем'єра електробусів Skywell пройшла в березні 2018 року відразу на двох виставках в Києві одночасно. Відвідувачі змогли оцінити дві різні моделі - 12-метрову і більш компактну, довжиною 8,5 метра і салоном на 61 місце.