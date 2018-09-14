Імпортний автомобільний секонд-хенд в серпні склав 10.3 тисячі

Асоціація «Укравтопром» повідомила про рекордну кількість первинних реєстрацій старих автомобілів. У серпні українську прописку отримали 10.3 тисячі ввезених в країну легкових автомобілів, що склало 63% первинного авторинку.

За даними асоціації, в останній місяць літа український автопарк збільшився на 17.6 тисячі легкових автомобілів. З них нових - 7.3 тисячі, решта 10.3 тисячі - імпортний секонд-хенд. У порівнянні з серпнем 2017 роки кількість підтриманих автомобілів збільшилася майже вдвічі.

Лідером серед вікових іномарок залишається Volkswagen - 1544 реєстрації, що на 65% більше, ніж роком раніше, повідомляє 24news.com.ua.

На другому місці Renault. У серпні потриманим автомобілям французької марки віддали перевагу 1354 українця. У порівнянні з минулим роком популярність бренду зросла на 47%.

Третій результат у Škoda - 1002 автомобіля. За рік чеській марці вдалося поліпшити свій результат на 64%.

На четвертій сходинці рейтингу Ford. У серпні перші українські номерні знаки отримали 717 «Фордів», що в три рази більше, ніж рік тому.

П'ятий результат у Nissan - 602 реєстрації протягом місяця.

В цілому ж з початку року в Україні поставлено на первинних облік 61.9 тисячі імпортованих «легковиків» з пробігом, що на 86% більше, ніж за той же період 2017 року.