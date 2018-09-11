Знайдено кілька сотень золотих монет епохи пізнього Риму

Під фундаментом театру виявили амфору з римськими золотими монетами V століття.

На півночі Італії на початку вересня був знайдений унікальний скарб: кілька сотень золотих монет епохи пізнього Риму. Про це повідомило міністерство культури Італії.

Робітники, зайняті знесенням аварійного театру Крессон в Комо, виявили під фундаментом кам'яну амфору з римськими золотими монетами V століття.

Театр Крессон, побудований в 1870 році, був на початку ХХ століття перетворений в кінотеатр, який проіснував до 1997 року. Влада міста прийняла рішення знести будівлю, щоб на її місці побудувати житловий будинок. Амфора була знайдена, коли робітники копали котлован для резервуара, призначеного для протипожежної безпеки нової будівлі.

«Ми поки не можемо точно оцінити історичне значення знахідки, але це справжній скарб для наших археологів», - написав на свій сторінці в фейсбуці міністр культури Італії Альберто Бонізолі.

Італійські ЗМІ повідомляють, що вартість скарбу оцінюється в мільйони євро, і що уряд прийняв рішення заморозити будівництво і провести археологічні розкопки, так як не виключено, що в цьому місці можуть знаходитисяй інші скарби.

Стародавнє місто Comum, ймовірно галльського походження, увійшло до складу Римської республіки в 193 р. до н.е. На нинішнє місце - у південно-західній частині озера Комо - вого було перенесене за вказівкою Юлія Цезаря.

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