Вчені придумали, як отримати паливо з води і світла

Британські вчені виявили спосіб поліпшити штучний фотосинтез, щоб отримувати більше енергії. Вони «реанімували» процес фотосинтезу в водоростях, в результаті чого їх фермент гідрогеназу почав виробляти кисень.

Відзначимо, що гідрогеназ є природним біохімічним каталізатором, який використовувався в процесі фотосинтезу у древніх водоростей, але опісля зник в результаті мутації. Вченим вдалося відновити вироблення ферменту у водоростей за допомогою створення генно-модифікованих рослин.

Дане дослідження допоможе реалізувати технологію штучного фотосинтезу. Сама по собі вона була відкрита вже давно, проте так і не отримала практичного застосування через занадто дорогі та токсичні каталізатори. Тепер каталізатор більше не викликає особливих проблем. Це дозволить отримувати екологічне паливо з води і світла, пише Nature Energy.